Корнеев покинет «Химки» 1 марта

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прекратит своё сотрудничество с подмосковными «Химками» на следующей неделе, 1 марта. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

«Работа Игоря Корнеева в «Химках» целей достигла, наши нападающие получили профессиональные консультации и добились прогресса. Известный специалист покинет клуб 1 марта», - цитирует «Матч ТВ» пресс-службу «Химок».

Корнеев приходил в команду Андрея Талалаева в качестве временного тренера-консультанта. «Химки» близки к возвращению в РПЛ, сейчас у клуба чистое второе место Мелбет-Первой лиги и 36 баллов в активе.