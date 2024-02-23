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Мелбет-Первая лига

Корнеев покинет «Химки» 1 марта

23 Февраля 2024 • 18:29 Комментировать

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прекратит своё сотрудничество с подмосковными «Химками» на следующей неделе, 1 марта. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

«Работа Игоря Корнеева в «Химках» целей достигла, наши нападающие получили профессиональные консультации и добились прогресса. Известный специалист покинет клуб 1 марта», - цитирует «Матч ТВ» пресс-службу «Химок».

Корнеев приходил в команду Андрея Талалаева в качестве временного тренера-консультанта. «Химки» близки к возвращению в РПЛ, сейчас у клуба чистое второе место Мелбет-Первой лиги и 36 баллов в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Корнеев
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