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Мелбет-Первая лига

Игрок «Акрона»: «Горим мечтой выйти в РПЛ»

23 Февраля 2024 • 13:38 Комментировать

Футболист тольяттинского «Акрона» Егор Данилкин поведал о том, что команда мечтает пробиться в Премьер-лигу.

«Мы все горим этой мечтой, у нас у всех одна цель. Даже по общению с ребятами я могу сказать, что мы настроены решительно», - цитирует Данилкина Metaratings.ru.

После 20 проведенных туров Мелбет-Первой лиги «Акрон» набрал 35 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Тольяттинская команда отстает от лидирующего махачкалинского «Динамо» на два очка.

В первом матче после зимней паузы «Акрон» на домашнем поле встретится с «Родиной». Встреча состоится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Егор Данилкин Акрон
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