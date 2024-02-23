Игрок «Акрона»: «Горим мечтой выйти в РПЛ»

Футболист тольяттинского «Акрона» Егор Данилкин поведал о том, что команда мечтает пробиться в Премьер-лигу.

«Мы все горим этой мечтой, у нас у всех одна цель. Даже по общению с ребятами я могу сказать, что мы настроены решительно», - цитирует Данилкина Metaratings.ru.

После 20 проведенных туров Мелбет-Первой лиги «Акрон» набрал 35 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Тольяттинская команда отстает от лидирующего махачкалинского «Динамо» на два очка.

В первом матче после зимней паузы «Акрон» на домашнем поле встретится с «Родиной». Встреча состоится в начале марта.