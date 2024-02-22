Московское «Торпедо» рассталось сразу с тремя игроками, об этом сообщает пресс-служба «чёрно-белых».

Так, клуб покинули голкипер Андрей Бондарь, центральный защитник Александр Балахонов и центрфорвард Максим Данилин.

Бондарь не провёл ни одного матча за основу торпедовцев, Балахонов также не появлялся на поле, а Данилин сыграл в двух матчах в рамках Пути регионов Кубка России и оформил один забитый гол.

Напомним, не так давно «автозаводцев» покинул защитник Юрий Журавлёв. Он провёл в клубе год, а после отправился в аренду.

Возглавляет «Торпедо» с текущей зимы известный белорусский специалист Олег Кононов.