Лучший бомбардир «Тюмени» не перейдёт в «Химки» этой зимой

Лучший бомбардир клуба-сенсации Мелбет-Первой лиги, «Тюмени» Илья Порохов точно не перейдёт в подмосковные «Химки» этой зимой. Такой новостью делится в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

«Переговоры шли до последнего. «Соболи», изначально просили за 22-летнего форварда 30 млн руб., в итоге упали до 20 млн. В «Химках» готовы были выложить 12 млн, не считая нужным переплачивать за игрока, которого через 3,5 месяца они заберут свободным агентом», - поясняет Ильёв.

В текущем сезоне в активе молодого нападающего девять голевых действий за «Тюмень» в 21 матче – пять забитых голов и четыре ассиста. Контракт Порохова с «Тюменью» рассчитан до конца текущего сезона, в сибирском клубе он оказался полтора года назад, летом 2022 года после перехода из расформированной пермской «Звезды».