Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» готово к возобновлению сезона

22 Февраля 2024 • 17:49 Комментировать

Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо» из Мелбет-Первой лиги заявил о готовности своей команды к продолжению сезона.

«В махачкалинском «Динамо» все изменения в составе, которые могли быть, произошли. Вероятность появления новичков ничтожна. Матчи на сборах показывают, что команда готова к возобновлению чемпионата», - говорит Гаджиев «Чемпионату».

Напомним, по итогу первых 20 туров при Курбане Бердыеве махачкалинцы заняли чистое первое место лиги с 37 баллами. Отрыв от второго места – всего один балл, а от второго – два балла. Зимой клуб сменил тренера – вместо покинувшего «Динамо» Курбана Бердыева команду возглавил Хасанби Биджиев.

В первом официальном матче 2024 года «Динамо» сыграет в гостях с «Соколом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
18:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» крупно проиграл московскому клубу на сборах
17:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» готово к возобновлению сезона
14:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» Волнушкин: «Я привык ставить самые высокие цели»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Батырев перешёл в «Сокол» официально
11:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» завершил трансферную кампанию
10:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» арендовали защитника «Торпедо» Журавлёва официально
21 Февраля
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» объявил об аренде игрока ЦСКА официально
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» на «Сапсан Арене» официально
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Идову близок к продолжению карьеры в «Енисее»
16:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о переходе Кузьмичёва в «Торпедо» официально
14:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко: «После завершения карьеры хотелось бы остаться в футболе»
13:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
40-летний Лебеденко рассказал, чем отличается от Криштиану Роналду
13:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» арендуют игрока «Торпедо» Журавлёва
20 Февраля
16:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Работа на трансферном рынке ведётся»
19 Февраля
18:31 · Россия. Премьер-лига
Газизов исключил приход в махачкалинское «Динамо» Гамида Агаларова
Все новости
Рекомендуем