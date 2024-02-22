Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» готово к возобновлению сезона

Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо» из Мелбет-Первой лиги заявил о готовности своей команды к продолжению сезона.

«В махачкалинском «Динамо» все изменения в составе, которые могли быть, произошли. Вероятность появления новичков ничтожна. Матчи на сборах показывают, что команда готова к возобновлению чемпионата», - говорит Гаджиев «Чемпионату».

Напомним, по итогу первых 20 туров при Курбане Бердыеве махачкалинцы заняли чистое первое место лиги с 37 баллами. Отрыв от второго места – всего один балл, а от второго – два балла. Зимой клуб сменил тренера – вместо покинувшего «Динамо» Курбана Бердыева команду возглавил Хасанби Биджиев.

В первом официальном матче 2024 года «Динамо» сыграет в гостях с «Соколом».