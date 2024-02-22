Президент «Торпедо» Волнушкин: «Я привык ставить самые высокие цели»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о целях команды на вторую часть текущего сезона.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» расположились на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.

«Я привык ставить самые высокие цели, потому что обычные задачи приходят сами собой при достижении высоких показателей. Каждому из нас необходим вызов», — приводит слова Волнушкина «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч после возобновления сезона «автозаводцы» проведут 2 марта против красноярского «Енисея». Начало этой игры запланировано на 11:30 по московскому времени.