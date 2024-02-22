«Шинник» завершил трансферную кампанию

Перед началом зимних тренировочных сборов у «Шинника» сменился главный тренер. Дмитрий Хомуха клуб покинул, его место занял Дмитрий Чернышев.

В период зимнего трансферного окна ярославский клуб усилил состав команды. Ряды «Шинника» пополнили четыре футболиста: Седрик Гогуа, Бен Загре, Артём Голубев и Владислав Саусь.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги ярославский коллектив набрал 24 балла и занимает десятое место в турнирной таблице. «Шинник» отстает от идущего первым махачкалинского «Динамо» на 13 очков. Турнир возобновится в начале марта.