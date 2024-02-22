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Мелбет-Первая лига

«Химки» арендовали защитника «Торпедо» Журавлёва официально

22 Февраля 2024 • 10:37 Комментировать

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв перешёл в «Химки» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на один год и предусматривает опцию возможного выкупа.

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за «автозаводцев» 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Журавлёва в 700 тысяч евро.

В 20 турах Мелбет-Первой лиги «Химки» набрали 36 очков и расположились на второй строчке в турнирной таблице. Свой ближайший матч во втором по значимости футбольном дивизионе России «красно-чёрные» проведут 4 марта против «Тюмени».  

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