Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв перешёл в «Химки» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на один год и предусматривает опцию возможного выкупа.

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за «автозаводцев» 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Журавлёва в 700 тысяч евро.

В 20 турах Мелбет-Первой лиги «Химки» набрали 36 очков и расположились на второй строчке в турнирной таблице. Свой ближайший матч во втором по значимости футбольном дивизионе России «красно-чёрные» проведут 4 марта против «Тюмени».