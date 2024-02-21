Лебеденко: «После завершения карьеры хотелось бы остаться в футболе»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о своём будущем.

По словам 40-летнего футболиста, после завершения спортивной карьеры он хотел бы остаться в футболе.

«Желание и амбиции тренировать есть. Осталось выучиться, чтобы понять: моё это или не моё. В любом случае после завершения игровой карьеры хотелось бы остаться в футболе», — цитирует Лебеденко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне опытный нападающий провёл за «автозаводцев» 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня текущего года.