40-летний Лебеденко рассказал, чем отличается от Криштиану Роналду

40-летний нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мыслями о своем футбольном долголетии, упомянув португальского бомбардира Криштиану Роналду.

«У нас разный уровень: на Криштиану работает целая команда тренеров и ассистентов, а на меня - только жена. Питание лежит именно на супруге. Ее влияние не менее важно, чем работа команды Роналду», - приводит слова Лебеденко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги опытный нападающий принял участие в 14 матчах «автозаводцев». Лебеденко отметился одним забитым мячом и получил желтую карточку.