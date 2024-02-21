Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

40-летний Лебеденко рассказал, чем отличается от Криштиану Роналду

21 Февраля 2024 • 13:38 Комментировать

40-летний нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мыслями о своем футбольном долголетии, упомянув португальского бомбардира Криштиану Роналду.

«У нас разный уровень: на Криштиану работает целая команда тренеров и ассистентов, а на меня - только жена. Питание лежит именно на супруге. Ее влияние не менее важно, чем работа команды Роналду», - приводит слова Лебеденко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги опытный нападающий принял участие в 14 матчах «автозаводцев». Лебеденко отметился одним забитым мячом и получил желтую карточку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Криштиану Роналду Игорь Лебеденко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира ​Месси выступил с заявлением «Ливерпуль» потерял Салаха Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Бензема возвращается Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
13:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
40-летний Лебеденко рассказал, чем отличается от Криштиану Роналду
13:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» арендуют игрока «Торпедо» Журавлёва
20 Февраля
16:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Работа на трансферном рынке ведётся»
19 Февраля
18:31 · Россия. Премьер-лига
Газизов исключил приход в махачкалинское «Динамо» Гамида Агаларова
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Журавлёв отказал «Алании», защитник доиграет сезон в «Торпедо»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил переход Кузьмичёва из «Локомотива» в «Торпедо»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Ковачевич назвал лучших сербов, выступавших в РПЛ
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ковачевич: «Бердыев — большой тренер, я многому у него научился»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Ковачевич назвал Клаудиньо лучшим игроком РПЛ
12:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ковачевич — о переходе в махачкалинское «Динамо»: «Были предложения из Китая и Кипра, но позвонил Алексич»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Кузьмичёв может перейти в «Торпедо»
17 Февраля
12:30 · Россия. Премьер-лига
Корян: «В этом сезоне «Локомотив» может повторить чемпионство»
16 Февраля
18:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогуа – игрок «Шинника» официально
17:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Московское «Торпедо» рассталось с Громыко
17:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рыжиков: «Талалаев выжимает из игроков всё, что можно выжать»
Все новости
Рекомендуем