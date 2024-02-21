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Мелбет-Первая лига

«Химки» арендуют игрока «Торпедо» Журавлёва

21 Февраля 2024 • 13:13 Комментировать
Торпедо Москва
...
Кубань
24.03 18:00

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв перейдёт в «Химки» на правах аренды.

По информации Metaratings, арендное соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона. Отмечается, что интерес к 27-летнему футболисту проявляли «Волгарь» и «Алания», но от перехода во владикавказский клуб Журавлёв отказался, а вопрос о трансфере в команду из Астрахани не был решён до конца.

В текущем сезоне Журавлёв провёл за «Торпедо» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, опережая восьмых «автозаводцев» на девять очков.

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