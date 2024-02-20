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Мелбет-Первая лига

Газизов: «Работа на трансферном рынке ведётся»

20 Февраля 2024 • 16:03 Комментировать

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб продолжает свою работу на трансферном рынке и готов рассмотреть возможное подписание новых футболистов.

«Пока конкретно ничего не могу сказать. Работа ведётся. Если появится интересный игрок, мы рассмотрим. Всё возможно», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторые «Химки» на одно очко. Свой ближайший матч махачкалинцы проведут 3 марта против саратовского «Сокола».

Напомним, в начале февраля «Динамо» покинул именитый тренер Курбан Бердыев. Сейчас команду из Махачкалы возглавляет Хасанби Биджиев.

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