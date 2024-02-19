Журавлёв отказал «Алании», защитник доиграет сезон в «Торпедо»

27-летний защитник московского «Торпедо» Юрий Журавлёв доиграет текущий сезон в рядах «автозаводцев». Новостью об этом делится Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

«Торпедо» было готово трудоустроить центрбека Юрия Журавлева. У футболиста имелся вариант с арендой в «Алании», но он отказался туда переходить, хотя не терял в деньгах. Журавлев, судя по всему, останется в московском клубе до конца сезона», - пишет Ильёв.

Журавлёв появился в московском клубе прошлой зимой, когда «Торпедо» тренировал ещё Андрей Талалаев. В этом сезоне на счету центрбека 11 матчей в Мелбет-Первой лиге и Кубке России, в которых он забил гол и оформил ассист.