Ярославский «Шинник» из Мелбет-Первой лиги официально объявил о новичке в оборону – это Седрик Гогуа. В прошлом году 29-летний защитник защищал цвета «Истиклола», клуба из Таджикистана. Контракт Седрика с «чёрно-синими» краткосрочный и рассчитан лишь до конца текущего сезона.

Напомним, что Гогуа уже играл в России. В 2018 году он выступал в рядах «СКА-Хабаровска», в 2019 году играл за «Тамбов», с 2019 по 2021 годы принадлежал московскому ЦСКА и уходил, будучи игроком «армейцев» в аренду в «Ротор».

Отметим, что «Шинник» стал 14-м по счёту клубом в карьере игрока в самом расцвете сил.