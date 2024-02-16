Московское «Торпедо» рассталось с Громыко

27-летний белорусский атакующий полузащитник Валерий Громыко уходит из московского «Торпедо». Об этом сообщает официально пресс-служба «автозаводцев». Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию.

Громыко успел сыграть за московский клуб в 11 матчах во всех турнирах, правда, отличился он в них лишь одним голевым действием – ассистом в рамках Мелбет-Первой лиги. В «Торпедо» Громыко оказался менее полугода назад – в сентябре 2023 года. У игрока атаки 13 матчей за национальную сборную Беларуси, в которых он забил один гол.

Ранее «Торпедо» объявило о подписании контракта с игроком «Ростова» Романом Тугаревым.