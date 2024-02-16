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Мелбет-Первая лига

Рыжиков: «Талалаев выжимает из игроков всё, что можно выжать»

16 Февраля 2024 • 17:16 Комментировать

Сергей Рыжиков трудится в тренерском штабе известного российского тренера Андрея Талалаева. Талалаев, напомним, возглавляет «Химки», под его руководством клуб близок к тому, чтобы выйти в Премьер-лигу спустя один календарный год после вылета из неё.

«Андрей Викторович всегда открыт для разговоров, с ним можно на любую тему поговорить. Требовательный — да, но как иначе, когда нужен результат? Талалаев выжимает все, что можно выжать. Дает понять игроку: максимума у него нет, прибавлять можно всегда», - цитирует Рыжикова портал Sport24.

Напомним, что сейчас «Химки» в рамках Мелбет-Первой лиги занимают чистое второе место с 36 баллами. Талалаев возглавляет подмосковный клуб с апреля прошлого года.

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