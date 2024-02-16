В составе «Шинника» пополнение. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», контракт с ярославским клубом подписал защитник Бен Загре. Ранее этот футболист выступал в Казахстане за «Кайсар».

Бену Загре 25 лет, он представляет Буркина-Фасо. В 2016 году защитник даже провёл один матч за национальную команду своей страны.

«Шинник» сейчас располагается на 13-й строчке в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. Первенство возобновится через две недели.

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