Защитник Седрик Гогуа будет играть за «Шинник». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 29-летний футболист же согласовал условия трудового соглашения с ярославским клубом.

Отметим, что Гогуа ранее выступал в России за несколько клубов, в частности за московский ЦСКА. В «Шинник» защитник перейдёт в статусе свободного агента.

«Шинник» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Зимние каникулы ярославская команда проводит на 13-й позиции в турнирной таблице.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром «Шинника».