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Мелбет-Первая лига

Кожемякин близок к возвращению в «Торпедо» эксклюзив

16 Февраля 2024 • 13:56 Комментировать

28-летний полузащитник Олег Кожемякин может вернуться в московское «Торпедо». Об этом рапортует корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В настоящий момент хавбек является игроком «СКА-Хабаровска». Он защищает цвета этого клуба с 2023 года.

Кожемякин ранее выступал за «Торпедо». Олег играл в составе «автозаводцев» с 2021 по 2023 год.

В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги полузащитник провел 13 поединков за хабаровскую команду. На счету Кожемякина три забитых мяча и две желтые карточки.

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