Селюк рассказал о будущем Скворцова

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по будущему защитника Льво Скворцова, правами на которого владеют подмосковные «Химки».

«Лев не собирается покидать «Химки», у него контракт до лета. Сейчас главная цель - помочь команде пробиться в РПЛ. Других вопросов на повестке не стоит», - передает слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне футболист принял участие в 15 поединках за подмосковный коллектив и отметился одним забитым мячом. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» с 36 баллами занимают второе место в турнирной таблице.