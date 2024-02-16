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Мелбет-Первая лига

Селюк рассказал о будущем Скворцова

16 Февраля 2024 • 12:27 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по будущему защитника Льво Скворцова, правами на которого владеют подмосковные «Химки».

«Лев не собирается покидать «Химки», у него контракт до лета. Сейчас главная цель - помочь команде пробиться в РПЛ. Других вопросов на повестке не стоит», - передает слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне футболист принял участие в 15 поединках за подмосковный коллектив и отметился одним забитым мячом. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» с 36 баллами занимают второе место в турнирной таблице.

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Химки Дмитрий Селюк Лев Скворцов ещё теги
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