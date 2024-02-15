В «Черноморце» пока исключили вариант с подписанием Глушакова

Опытнейшего российского хавбека Дениса Глушакова в новороссийском «Черноморце», клубе Мелбет-Первой лиги пока не будет. Об этом сообщил Валентин Климко, гендиректор команды с юга России.

«Честно, мне и Месси интересен, но возможности подписать Дениса Глушакова у нас нет. Пока у меня нет договоренности с футболистом, нет четких цифр перед глазами, я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить какую‑либо информацию», - цитирует Климко телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в понедельник «Ростов» объявил о том, что Глушаков покидает расположение клуба. Денис провёл с «жёлто-синими» два сбора. Сейчас 37-летний полузащитник является свободным агентом – первую часть сезона он провёл в Костроме в рядах местного «Спартака».