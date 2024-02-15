«Торпедо строится под задачу выхода в РПЛ» — Волнушкин

Президент столичного «Торпедо» Александр Волнушкин поделился информацией о целях команды в текущем сезоне.

«В это трансферное окно стоит цель развития команды. Мы смотрим не только в горизонт этого сезона, но и гораздо шире. Команда строится под задачу выхода в РПЛ. Другой задачи стоять у нас не может», — приводит слова Волнушкина «Чемпионат».

После 20 сыгранных туров «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 27 очков.

Возобновление чемпионата после зимней паузы запланировано на начало марта. Первым соперником «Торпедо» станет красноярский «Енисей».