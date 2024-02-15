«Балтика» одолела лидера Мелбет-Первой лиги

Калининградская «Балтика» в очном товарищеском поединке взяла верх над лидером Мелбет-Первой лиги, махачкалинским «Динамо». Команды встречались в рамках зимних сборов, противостояние завершилось со счётом 2:1.

Голами в составе балтийцев отметились Сергей Пряхин и Александр Осипов. Что касается махачкалинцев, то в их составе отличился известный форвард Сердер Сердеров.

«Балтика» и «Динамо» ещё в прошлом сезоне играли в одной лиге. Теперь же балтийцы сражаются за выживание в РПЛ и идут на 15-м месте всего лишь с 13 набранными очками, а «Динамо» занимает первую строчку Первой лиги с 37 баллами.