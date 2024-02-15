«Енисей» подпишет Чуканова после того, как тот расторг контракт с «Тюменью»

Красноярский «Енисей» усилится Андреа Чукановым, бывшим полузащитником «Оренбурга», который этой зимой находится на просмотре в красноярском клубе. Об этом в своём информационном канале вещает журналист Сергей Ильёв.

По его информации, Чуканов расторг контракт с «Тюменью» и перейдёт в новый клуб свободным агентом. 28-летнего хавбека сильно ждали в «Волге» из Ульяновска и ещё в январе предлагали ему трудовой договор. Однако вчера Андреа поставил в известность руководство ульяновского клуба, что остается в «Енисее».

Напомним, что первую часть сезона Чуканов провёл в «Тюмени». Этот сибирский клуб идёт на четвёртом месте в сезоне Мелбет-Первой лиги. «Енисей» занимает десятое место. Зимой красноярцы сменили тренера – возглавил клуб Андрей Тихонов.