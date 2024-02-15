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Агент Стефановича не исключил уход игрока из «Торпедо»

15 Февраля 2024 • 14:40 Комментировать
Торпедо Москва
...
Кубань
24.03 18:00

Андрей Талаев, агент нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, высказался о будущем своего клиента.

Талаев допустил возможный уход Стефановича из «Торпедо» в зимнее трансферное окно, отметив, что интерес со стороны других клубов к 27-летнему футболисту присутствует.

«Совсем недавно Илья вернулся в общую группу после травмы, сейчас он набирает форму. Зимний трансфер? Всё возможно, время ещё есть. Интерес от других команд присутствует», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Стефанович провёл за «Торпедо» 16 матчей, отметившись в них четырьмя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

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ТОРПЕДО МОСКВА КУБАНЬ
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