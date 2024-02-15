Российский клуб интересуется Месси

Валентин Климко, занимающий пост гендиректора «Черноморца», дал комментарий по поводу трансферных планов своего клуба.

«В спектре селекционной службы много людей, которые нам интересны. Ведём их сейчас и под летнюю кампанию. Ни одного футболиста, даже Месси, не исключайте из списка интереса «Черноморца», - передает слова руководителя «Чемпионат».

«Черноморец» провально провел первую половину сезона Мелбет-Первой лиги. После 20 туров новороссийский коллектив набрал 18 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. Розыгрыш первого дивизиона возобновится в марте.