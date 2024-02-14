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Луценко обвинил Клотета в том, что тот не дал завершить ему карьеру в «Торпедо»

14 Февраля 2024 • 18:27 Комментировать

Евгений Луценко, бывший российский форвард в текущем феврале объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Спустя некоторое время нападающий обвинил уже бывшего главного тренера московского «Торпедо» Жозепа Клотета в том, что тот не дал ему попрощаться с профессиональным футболом в родном клубе.

«Как мне сообщил президент Савин [экс-президент «Торпедо»], Клотет не сильно знал русских футболистов и его тревожил послужной список Луценко — число проведенных матчей было очень большим», - вспоминает Луценко для телеканала «Матч ТВ».

В итоге испанский тренер остановил процесс возвращения Луценко несмотря на то, что практически все в клубе были за. И Луценко очень недоволен таким поступком Клотета.

Напомним, что Луценко является воспитанником «автозаводцев». Последние полгода он не мог найти себе новый клуб для продолжения карьеры.

Бывший форвард «Динамо» завершил карьеру

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Торпедо Москва Евгений Луценко Жозеп Клотет ещё теги
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