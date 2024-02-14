Ярославский «Шинник» не проявлял серьёзного интереса к опытному защитнику Заурбеку Плиеву. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В настоящий момент 32-летний Плиев не имеет клубной прописки. Ранее футболист поиграл за ряд команд, в том числе за московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».

«Шинник» представляет Мелбет-Первую лигу, то есть второй по рангу футбольный дивизион России. Зимние каникулы ярославская команда проводит на 13-й строчке в турнирной таблице. Первенство возобновится уже в начале марта.

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