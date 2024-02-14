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Мелбет-Первая лига

Бывший полузащитник «Локомотива» Куликов стал игроком «Родины» официально

14 Февраля 2024 • 16:33 Комментировать
Акрон
...
Родина Москва
03.03 18:00

Бывший полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов перешёл в «Родину». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Сегодня, 14 февраля, Куликов официально покинул «Локомотив» и сразу же подписал контракт с «Родиной». По информации авторитетного портала Transfermarkt, соглашение футболиста с новым клубом рассчитано до середины 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Даниил Куликов

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