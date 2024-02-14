Защитник Седрик Гогуа в ближайшее время должен стать игроком «Шинника». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ярославский клуб близок к подписанию контракта с 29-летним ивуарийцем.

Стоит сказать, что Гогуа ранее уже выступал в России за несколько команд, в том числе за ЦСКА и «Ротор». Недавно защитник стал свободным агентом после ухода из таджикистанского клуба «Истиклол».

«Шинник» выступает в Мелбет-Первой лиге, где после первой части сезона располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

Отметим, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «Шинник».