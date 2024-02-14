Ярославский «Шинник» не отказался от подписания защитника «Кайсара» Бена Загре, представляющего Буркина-Фасо. Об этом стало известно корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

У 25-летнего футболиста в активе одна встреча за национальную сборную. В нынешнем сезоне защитник сыграл 25 поединков во всех турнирах за казахстанский клуб, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее Бен выступал в Португалии и Дании.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Шинник» набрал 24 балла и занимает десятое место в турнирной таблице. Турнир возобновится в начале марта.