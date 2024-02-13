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Мелбет-Первая лига

Енин с большой вероятностью покинет московское «Торпедо» слухи

13 Февраля 2024 • 17:41 Комментировать

Иван Енин, опорный полузащитник московского «Торпедо» с большой вероятностью покинет столичный клуб и переедет на юг России, где будет выступать за другой клуб Мелбет-Первой лиги, «Черноморец» из Новороссийска. Как сообщает Сергей Ильёв в своём телеграм-канале, южане уже сделали «Торпедо» официальный запрос по игроку центра поля.

По его данным, «Черноморец» сделал официальный запрос в «Торпедо» по опорнику. Вероятность сделки оценивается как максимальная. А с самим 29-летним футболистом новороссийцы по личным условиям договорились, ему предложен контракт на два с половиной года.

Напомним, что «Черноморец» пока абсолютный аутсайдер первенства, идущий на 18-м месте. «Торпедо» занимает восьмую строчку.

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