В «Химках» рассказали об обязанностях Корнеева в клубе

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался об информации, что бывший спортивный директор ряда российских клубов Игорь Корнеев вошёл в тренерский штаб подмосковной команды.

«Он оказывает нам консультативную помощь и помогает в индивидуальной работе с нападающими до конца сборов. Пока о дальнейших планах не говорили», - приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам первой части сезона Первой лиги «красно-черные» занимают второе место в турнирной таблице, уступая махачкалинскому «Динамо» лишь один балл. В первом туре после возобновления сезона они сыграют против «Тюмени».