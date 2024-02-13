Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

В «Химках» рассказали об обязанностях Корнеева в клубе

13 Февраля 2024 • 11:52 Комментировать

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался об информации, что бывший спортивный директор ряда российских клубов Игорь Корнеев вошёл в тренерский штаб подмосковной команды.

«Он оказывает нам консультативную помощь и помогает в индивидуальной работе с нападающими до конца сборов. Пока о дальнейших планах не говорили», - приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам первой части сезона Первой лиги «красно-черные» занимают второе место в турнирной таблице, уступая махачкалинскому «Динамо» лишь один балл. В первом туре после возобновления сезона они сыграют против «Тюмени». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Корнеев Андрей Талалаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
11:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Химках» рассказали об обязанностях Корнеева в клубе
11:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» пополнился хорватским защитником
12 Февраля
21:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не отпускает своего полузащитника в «Торпедо»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» нацелился на хавбека «Спартака» слухи
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» завершили второй сбор победой над «Шинником»
18:14 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» подтвердили, что Куликова в клубе не будет
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» продлили контракт с Садыговым
15:26 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» сообщили об интересе к игроку «Спартака» Зорину
13:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нападающий «Родины» Тимошенко: «Хочется забить больше голов, чем в прошлом сезоне»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Родины» Тимошенко: «Иван Сергеев — очень хороший пример»
12:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» принял участие в «Дне зимних видов спорта»
11 Февраля
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Куликов тренируется с «Родиной» - в клубе подтвердили
14:43 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Куликов прибыл на сборы «Родины»
10 Февраля
14:19 · Россия. Премьер-лига
Суслов интересен «Шиннику», но сам игрок не хочет уходить из «Факела» эксклюзив
13:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Селюк подтвердил переход Гогуа в «Шинник»
Все новости
Рекомендуем