«Химки» завершили второй сбор победой над «Шинником»

11 февраля «Химки» провели два последних матча в рамках второго сбора, который проходит в Турции.

«Вести Подмосковья» рассказывают, что первым соперником подмосковного коллектива стал «КАМАЗ». Встреча между командами завершилась вничью – 1:1. Вечером того же дня «Химки» провели вторую товарищескую игру — соперником на этот раз стал ярославский «Шинник». В данном поединке подопечные Андрея Талалаева одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Напомним, первую часть сезона «Химки» завершили на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 36 очков в 20 турах.

Возобновление чемпионата после зимней паузы запланировано на начало марта.

