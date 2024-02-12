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Мелбет-Первая лига

«Химки» завершили второй сбор победой над «Шинником»

12 Февраля 2024 • 18:24 Комментировать

11 февраля «Химки» провели два последних матча в рамках второго сбора, который проходит в Турции.

«Вести Подмосковья» рассказывают, что первым соперником подмосковного коллектива стал «КАМАЗ». Встреча между командами завершилась вничью – 1:1. Вечером того же дня «Химки»  провели вторую товарищескую игру — соперником на этот раз стал ярославский «Шинник». В данном поединке подопечные Андрея Талалаева одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Напомним, первую часть сезона «Химки» завершили на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 36 очков в 20 турах.

Возобновление чемпионата после зимней паузы запланировано на начало марта.
 

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