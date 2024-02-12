«Химки» продлили контракт с Садыговым

«Химки» объявили о продлении контракта с 23-летним нападающим Ильёй Садыговым.

Отмечается, что новое соглашение футболиста с подмосковным клубом рассчитано до середины 2026 года.

В текущем сезоне Садыгов провёл за «Химки» 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Напомним, что цвета подмосковного клуба футболист защищает с 2021 года.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «красно-чёрные» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко. Матчи второго по значимости футбольного дивизиона России возобновятся в начале марта.