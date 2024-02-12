Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Нападающий «Родины» Тимошенко: «Хочется забить больше голов, чем в прошлом сезоне»

12 Февраля 2024 • 13:59 Комментировать
Акрон
...
Родина Москва
03.03 18:00

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко рассказал о своих целях на вторую часть нынешнего розыгрыша Мелбет-Первой лиги.

24-летний футболист признался, что настроен забить больше голов, чем в прошлом сезоне.

«В первую очередь хочется, чтобы команда выигрывала и поднималась в РПЛ. Хочется забить больше, чем в прошлом сезоне. Всегда хочется обогнать того, кто впереди, становиться лучшей версией себя», — цитирует Тимошенко Metaratings.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Родину» 20 матчей и забил в них 12 голов. На сегодняшний день московская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Иван Тимошенко

Новости по матчу

11 Февраля
14:43
Игрок «Локомотива» Куликов прибыл на сборы «Родины»
29 Января
15:31
Мещанинов стал игроком «Родины»
28 Января
14:03
Агент Тимошенко: «Возможно, в ближайшее время вступим в переговоры с «Оренбургом»
25 Января
14:54
Горлов: «Из середняка среди фаворитов «Акрон» превращается в фаворита»
03 Января
12:16
Крижан: «Для меня нет проблем с тем, чтобы играть за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» или ЦСКА»
11:39
Крижан: «Российский паспорт упростил бы мне жизнь»
10:18
Крижан: «Был шокирован тем, что цены в Москве доходят просто до смешного»
09:36
Игрок «Родины» Крижан: «Мама беспокоилась из-за того, что я еду в Россию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АКРОН РОДИНА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
13:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нападающий «Родины» Тимошенко: «Хочется забить больше голов, чем в прошлом сезоне»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Родины» Тимошенко: «Иван Сергеев — очень хороший пример»
12:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» принял участие в «Дне зимних видов спорта»
11 Февраля
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Куликов тренируется с «Родиной» - в клубе подтвердили
14:43 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Куликов прибыл на сборы «Родины»
10 Февраля
14:19 · Россия. Премьер-лига
Суслов интересен «Шиннику», но сам игрок не хочет уходить из «Факела» эксклюзив
13:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Селюк подтвердил переход Гогуа в «Шинник»
11:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» просмотрит экс-защитника ЦСКА эксклюзив
09 Февраля
19:39 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Локомотива» Куликов близок к переходу в другой московский клуб
14:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» одолел «Аланию» в первом товарищеском матче
13:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Корнеев раскрыл свои полномочия в «Химках»
13:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шиннику» не предлагали Ндиайе эксклюзив
12:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» усилился полузащитником «Динамо» официально
08 Февраля
22:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Корнеев получил работу в «Химках»
21:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» может подписать африканских игроков эксклюзив
Все новости
Рекомендуем