Нападающий «Родины» Тимошенко: «Хочется забить больше голов, чем в прошлом сезоне»

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко рассказал о своих целях на вторую часть нынешнего розыгрыша Мелбет-Первой лиги.

24-летний футболист признался, что настроен забить больше голов, чем в прошлом сезоне.

«В первую очередь хочется, чтобы команда выигрывала и поднималась в РПЛ. Хочется забить больше, чем в прошлом сезоне. Всегда хочется обогнать того, кто впереди, становиться лучшей версией себя», — цитирует Тимошенко Metaratings.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Родину» 20 матчей и забил в них 12 голов. На сегодняшний день московская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.