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«СКА-Хабаровск» принял участие в «Дне зимних видов спорта»

12 Февраля 2024 • 12:06 Комментировать

В воскресенье в Хабаровске прошёл праздник «День зимних видов спорта» в честь десятилетия сочинской Олимпиады. Воспитанники спортивных школ и обычные горожане посетили Семейный каток на Набережной.

Как сообщает официальный сайт хабаровского СКА, футбольный клуб также был активно задействован в праздничных мероприятиях. Была организована зона «зимнего футбола», где желающие могли попробовать поиграть с мячом в валенках. Настроение посетителям катка поднимал талисман «СКА-Хабаровска» - конь Савраска.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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