«СКА-Хабаровск» принял участие в «Дне зимних видов спорта»

В воскресенье в Хабаровске прошёл праздник «День зимних видов спорта» в честь десятилетия сочинской Олимпиады. Воспитанники спортивных школ и обычные горожане посетили Семейный каток на Набережной.

Как сообщает официальный сайт хабаровского СКА, футбольный клуб также был активно задействован в праздничных мероприятиях. Была организована зона «зимнего футбола», где желающие могли попробовать поиграть с мячом в валенках. Настроение посетителям катка поднимал талисман «СКА-Хабаровска» - конь Савраска.

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