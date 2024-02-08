Молодёжная команда «Химок» проведёт 7 контрольных матчей

Всё ближе и ближе рестарт сезона, и команды при подготовке к официальным матчам проводят всё больше контрольных игр. Молодёжная команда «Химок» проведет семь спаррингов на турецком сборе.

Уже сегодня подмосковные футболисты сыграют против 19-летних соперников из «Чертаново». На 12 февраля запланировано противостояние со второй командой столичного «Динамо». Соперник по игре 15 февраля будет назван позже. Через пять дней «Химки-М» сыграют против 19-летних спартаковцев Москвы, а 24-го - еще с одним «Спартаком», костромским, сообщают «Вести Подмосковья». Также предполагается проведение еще двух вечерних матчей 20 и 24 февраля.