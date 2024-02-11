​Куликов тренируется с «Родиной» - в клубе подтвердили

Полузащитник Даниил Куликов уже тренируется с «Родиной». Это подтвердил Алексей Зинин – главный операционный и спортивный директор московского клуба.

«Да, Даня тренируется с нами, технические вопросы оформления ещё предстоит решить», - цитирует Зинина «Спорт-Экспресс».

25-летний Куликов переходит в «Родину» из «Локомотива», воспитанником которого он является. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «железнодорожников» семь матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Отметим, что на текущий момент «Родина» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона страны.