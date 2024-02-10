Селюк подтвердил переход Гогуа в «Шинник»

Агент Дмитрий Селюк высказался касательно перехода защитника Седрика Гогуа в ярославский «Шинник».

«Гогуа присоединился к «Шиннику» до конца сезона. Он уже поиграл против Роналду, показал отличный уровень в Азии. Мне хочется доказать, что Ганчаренко допустил ошибку», - передает слова агента Sport24.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что Гогуа прибыл на просмотр в «Шинник».

После первой части сезона «Шинник» занимает десятое место в турнирной таблице первого дивизиона. На счету ярославского коллектива 24 набранных балла. Турнир возобновится в марте.