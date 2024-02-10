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Мелбет-Первая лига

«Шинник» просмотрит экс-защитника ЦСКА эксклюзив

10 Февраля 2024 • 11:21 Комментировать

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа, поигравший в России за московский ЦСКА и волгоградский «Ротор», близок к продолжению карьеры в Мелбет-Первой лиге.

Как стало известно корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 29-летний футболист приехал на просмотр в ярославский «Шинник». Не исключено, что стороны подпишут трудовое соглашение.

Последним местом работы Гогуа был «Истиклол» (Таджикистан).

После первой половины сезона «Шинник» занимает десятое место в турнирной таблице первого дивизиона. На счету ярославского коллектива 24 набранных балла. Турнир возобновится в марте.

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