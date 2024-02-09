«СКА-Хабаровск» одолел «Аланию» в первом товарищеском матче

В пятницу, 9 февраля, «СКА-Хабаровск» провёл товарищеский матч против «Алании».

Первая встреча между командами завершилась победой хабаровского коллектива со счетом 3:1. Авторами голов у «СКА-Хабаровска» стали Артём Быков и Жан Шарль (дубль). Единственный мяч в составе «Алании» забил Давид Кобесов.

Сегодня подопечные Романа Шаронова проведут еще один товарищеский матч против «Алании». Начало второй игры запланировано на 16:00 по столичному времени.

Напомним, по итогам первой части сезона «СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка в 20 турах. На счету «Алании» 32 балла, благодаря которым команда находится на шестой позиции.

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