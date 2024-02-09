Корнеев раскрыл свои полномочия в «Химках»

Экс-игрок каталонского «Эспаньола» и московского ЦСКА Игорь Корнеев поведал о своих полномочиях в подмосковных «Химках».

«Речь больше идёт о консультации клуба по некоторым вопросам, включая индивидуальные тренировки, в том числе на поле», - передает слова функционера «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что Корнеев пополнил тренерский штаб Андрея Талалаева.

Подмосковный коллектив располагается на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. По итогам 20 туров подопечные Талалаева набрали 36 баллов и отстают от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко.