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Мелбет-Первая лига

Корнеев раскрыл свои полномочия в «Химках»

09 Февраля 2024 • 13:30 Комментировать

Экс-игрок каталонского «Эспаньола» и московского ЦСКА Игорь Корнеев поведал о своих полномочиях в подмосковных «Химках».

«Речь больше идёт о консультации клуба по некоторым вопросам, включая индивидуальные тренировки, в том числе на поле», - передает слова функционера «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что Корнеев пополнил тренерский штаб Андрея Талалаева.

Подмосковный коллектив располагается на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. По итогам 20 туров подопечные Талалаева набрали 36 баллов и отстают от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Корнеев
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