Ярославскому «Шиннику» не предлагали центрального защитника Фаллу Ндиайе. Об этом стало известно корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Последним местом работы 22-летнего сенегальского футболиста была финская «Хака». В прошлом сезоне он провел 22 поединка за этот коллектив, отметившись тремя голами.

Ранее Ндиайе в Европе выступал за бельгийский «Гент» U21 и за французский «Арль-Авиньон».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Шинник» набрал 24 балла. Ярославская команда располагается на десятой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на 13 очков.