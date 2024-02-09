Полузащитник Андрей Мазурин, правами на которого владело московское «Динамо», сменил команду. Игрок перебрался в красноярский «Енисей», об этом информирует пресс-служба клуба. Стороны подписали трудовое соглашение, которое рассчитано на полтора года с возможностью пролонгации.

В минувшем сезоне Мазурин выступал на правах аренды за владикавказскую «Аланию», а в первой половине текущей кампании играл в составе второй команды «Динамо».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Енисей» с 24 баллами находится на 11-й строчке в турнирной таблице.