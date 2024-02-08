Корнеев получил работу в «Химках»

Игорь Корнеев, бывший тренер сборной России трудоустроился в «Химках», но на временной основе.

Как сообщает «Матч ТВ», Корнеев будет помогать клубу на протяжении двух недель. Он станет тренером-консультантом клуба по форвардам, пока «Химки» проводят свои зимние сборы в Турции.

Напомним, что главным тренером «Химок» является известный российский специалист Андрей Талалаев. Подмосковный клуб выступает в этом сезоне в Мелбет-Первой лиге и очень близок к тому, чтобы вернуться в этом сезоне в РПЛ. Сейчас у химчан 36 очков и второе место турнирной таблицы, отставание от первого – всего один балл.