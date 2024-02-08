Клуб Мелбет-Первой лиги, ярославский «Шинник» просмотрит текущей зимой нескольких футболистов из Африки. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Поэтому не исключено, что в скором времени мы увидим новых игроков в составе ярославского клуба с этого континента. Сейчас в составе команды Дмитрия Черышева абсолютно отсутствуют легионеры.

Напомним, что ярославцы по итогу первой части сезона в своём первенстве заняли 13-е место, набрав 24 очка. Зимой клуб покинул прошлый главный тренер Дмитрий Хомуха, заменил его небезызвестный Дмитрий Черышев, который в 2023 году расстался со своим андоррским клубом «Санта-Колома».