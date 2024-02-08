Бывший помощник Клотета привёл в пример руководству «Торпедо» «Жирону»

Испанский тренер Берто Льядо Ферреро, ранее работавший помощником бывшего главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета, привёл в пример руководителям московского клуба «Жирону», которая сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

По мнению специалиста, в «Торпедо» должны были предоставить Клотету больше времени для работы, чтобы получить результат.

«Жирона» Мичела три года назад проиграла первые шесть матчей подряд, а сегодня находится на втором месте, сражаясь в Ла Лиге с мадридским «Реалом», — цитирует тренера «Чемпионат».

Напомним, Клотет возглавлял «Торпедо» с конца марта по начало октября 2023 года. После 20 туров Мелбет-Первой лиги «автозаводцы», ещё в прошлом сезоне выступавшие в РПЛ, занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.