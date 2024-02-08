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Мелбет-Первая лига

Захар Волков: «Из-за частой смены тренеров «Химки» попали в психологическую яму»

08 Февраля 2024 • 15:15 Комментировать
Волгарь
...
Химки
10.03 18:00

Защитник «Химок» Захар Волков выразил мнение, что частые изменения на тренерском мостике команды негативно сказывались на игре «красно-чёрных».

Напомним, по ходу прошлого сезона в «Химках» успели поработать Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Андрей Талалаев.

«После отставки Юрана — только одна победа за полгода из-за того, что мы попали в психологическую яму. Смена тренеров, различные истории вокруг и внутри команды — всё это отражалось на нашей игре. Тяжело, когда ты оказываешься в кризисе. Тебе надо выбираться из него, а каждое следующее поражение бьёт ещё сильнее», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Химкам» не удалось сохранить прописку в Премьер-лиге. После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги команда Талалаева занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» лишь на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Захар Волков

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