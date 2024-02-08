Захар Волков: «Из-за частой смены тренеров «Химки» попали в психологическую яму»

Защитник «Химок» Захар Волков выразил мнение, что частые изменения на тренерском мостике команды негативно сказывались на игре «красно-чёрных».

Напомним, по ходу прошлого сезона в «Химках» успели поработать Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Андрей Талалаев.

«После отставки Юрана — только одна победа за полгода из-за того, что мы попали в психологическую яму. Смена тренеров, различные истории вокруг и внутри команды — всё это отражалось на нашей игре. Тяжело, когда ты оказываешься в кризисе. Тебе надо выбираться из него, а каждое следующее поражение бьёт ещё сильнее», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Химкам» не удалось сохранить прописку в Премьер-лиге. После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги команда Талалаева занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» лишь на одно очко.