Игрок «Тюмени»: «В клубе собрались игроки, не попавшие в топ-клубы и голодные до побед»

Руслан Хайлоев, полузащитник футбольного клуба «Тюмень» из Мелбет-Первой лиги рассказал, почему игроки его команды мотивированы на достижение высоких результатов.

«В команде собрались те, кто не пробились в топ-клубы РПЛ по каким-то причинам и те, кто голодны до побед. Команда сплотилась и стремится вперед», - рассказывает Хайлоев для портала Metaratings.

Напомним, что «Тюмень», игравшая в прошлом сезоне во Второй лиге, в сезоне текущем – один из кандидатов на выход в РПЛ. У клуба четвёртое место турнирной таблицы и 35 баллов, отставание от первой строчки составляет всего лишь два очка, а от второй – одно.